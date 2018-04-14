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Война в Сирии
Война в Сирии

Ле Пен назвала ошибкой удар западной коалиции по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (290)
22:4214.04.2018
(обновлено: 22:55 14.04.2018)
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© AFP 2018 / Denis Charlet Марин Ле Пен. Архивное фотоМарин Ле Пен. Архивное фото
© AFP 2018 / Denis Charlet

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прокомментировала удар по Сирии, нанесенный Францией, Великобританией и США. Об этом сообщает RT.

"Это наша серьезная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран", — заявила она.

На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
"Химатака" как предлог: Совбез ООН обсудил авиаудар США по Сирии

Ле Пен также раскритиковала действия нынешнего французского руководства и отказ предоставить доказательства того, что за "химатакой" в Думе стоят сторонники Башара Асада.

"Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия", — подчеркнула она.

При этом она заявила, что Франции следовало действовать осторожно и сохранять независимость, чего сделано не было.

"А почему? Потому что у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну", — сказала она.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
США потратили впустую более $200 млн на удар по Сирии, считает эксперт
По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума, что сирийские власти отрицали.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску
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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
konowalowa.liubov709
Это не ошибка, это преступление против человечности. Макрон пусть воюет со своей старушкой, а не лезет в Сирию.
23:44
14.04.2018
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