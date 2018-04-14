МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прокомментировала удар по Сирии, нанесенный Францией, Великобританией и США. Об этом сообщает RT.
"Это наша серьезная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершенных нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран", — заявила она.
Ле Пен также раскритиковала действия нынешнего французского руководства и отказ предоставить доказательства того, что за "химатакой" в Думе стоят сторонники Башара Асада.
"Если у них есть подтверждения, они должны их показать! Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия", — подчеркнула она.
При этом она заявила, что Франции следовало действовать осторожно и сохранять независимость, чего сделано не было.
"А почему? Потому что у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну", — сказала она.
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