В Гуте продолжается гуманитарная операция, несмотря на удары по Дамаску

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и его пригородам, гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается", — сказал он.
Кроме того, Евтушенко отметил, что работа по нормализации гуманитарной ситуации продолжается и в других районах Сирии.
Так, центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Балас провинции Алеппо, людям передан свежий хлеб и 445 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил около трех тонн.
Евтушенко добавил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 210 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 450 человек.
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