Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Боевики с пятницы возобновили минометные обстрелы сирийского Дамаска и его пригородов, уже есть жертвы, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вчера возобновились минометные обстрелы Дамаска и его пригородов. Боевики незаконных вооруженных формирований из столичного квартала Мухайям-Эль-Ярмук открыли огонь из миномета по перекрестку дорог Аль-Батиха южной части города Дамаска" — говорится в сообщении.

Евтушенко подчеркнул, что при обстреле были ранены четыре мирных жителя, среди которых маленькие дети.

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