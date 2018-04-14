Удар по Сирии повлияет на процесс урегулирования в стране, заявил Небензя

ООН, 14 апр — РИА Новости. Удар стран Запада по Сирии скажется на процессе политического урегулирования в стране, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это ни в коей мере не способствует сирийскому урегулированию. То, что произошло вчера — это, безусловно, в том числе и удар по политическому процессу. Мы надеемся, что это понимание до них дойдет, по крайней мере, мы сегодня пытались это до них донести", — сказал Небензя журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН в субботу.
"Надеюсь, что те страны, которые предприняли акт агрессии, воздержатся от дальнейших необдуманных действий и прекратят военные операции против Сирии", — вновь подчеркнул российский дипломат.
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