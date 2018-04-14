Удар по Сирии повлияет на процесс урегулирования в стране, заявил Небензя

ООН, 14 апр — РИА Новости. Удар стран Запада по Сирии скажется на процессе политического урегулирования в стране, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Это ни в коей мере не способствует сирийскому урегулированию. То, что произошло вчера — это, безусловно, в том числе и удар по политическому процессу. Мы надеемся, что это понимание до них дойдет, по крайней мере, мы сегодня пытались это до них донести", — сказал Небензя журналистам по итогам заседания Совета Безопасности ООН в субботу.

"Надеюсь, что те страны, которые предприняли акт агрессии, воздержатся от дальнейших необдуманных действий и прекратят военные операции против Сирии", — вновь подчеркнул российский дипломат.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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