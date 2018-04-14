ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Последними действиями в САР США, Великобритания и Франция прямо помогают террористам, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

"Действия Вашингтона, Лондона и Парижа прямо помогают террористам в Сирии, которые находятся под их прямым управлением. Это прямо противоречит обязательствам этих стран в ОБСЕ. Такие шаги абсолютно неприемлемы и неправомерны", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По словам Лукашевича, причисляя себя к "цивилизованному миру", США, Британия и Франция своими действиями в САР цинично и показательно нарушают международное право, которое они обязались поддерживать и защищать как соучредители ООН и подписанты Хельсинского Заключительного Акта ОБСЕ.

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