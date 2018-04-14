США обсуждали с Россией, как избежать жертв во время удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США обсуждали с Москвой меры, направленные на избежание жертв во время удара по Сирии, сообщил в субботу журналистам представитель администрации президента.

"Мы были на связи с соответствующими органами в Москве, чтобы гарантировать, что при проведении этой операции мы предприняли все необходимые шаги, и рекомендовать России сделать то же самое, чтобы избежать жертв", — сказал он в ходе телефонного брифинга. При этом он подтвердил, что конкретные цели русским не сообщали.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.