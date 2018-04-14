В США заявили, что могут доказать применение хлора и зарина в Думе

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США располагают информацией, которая указывает на то, что в сирийском городе Дума 7 апреля были применены и хлор, и зарин, заявил в субботу журналистам представитель администрации президента.

"Информация, которой мы располагаем, указывает на применение хлора и зарина, оба они являются химическим оружием, использованным в этой атаке", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.