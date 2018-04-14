США не верят в фальсификацию данных о "химатаке" в Думе

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США не верят в фальсификацию данных о предполагаемой химатаке в сирийской Думе или в участие в ней радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"*, заявил журналистам представитель администрации США.

По его словам, сирийские СМИ занимаются "кампанией по дискредитации" боевиков "Джейш аль-Ислам", которых он назвал "последней оппозиционной группировкой в Восточной Гуте".

"У нас нет данных, чтобы эта группировка принимала участие в нападениях или занимались производством хлорина и зарина, и у нас нет данных о том, чтобы они участвовали в этом конкретном нападении… Сирийский режим и Россия заявляли, что атаку осуществила террористическая группировка и что она была сфабрикована. Это не соответствует существующей базе заслуживающих доверия данных", — сказал представитель администрации.

"Кроме того, маловероятно, чтобы какая-либо оппозиционная группировка была способна сфальсифицировать столь большой объем данных", — сказал представитель.

* Террористическая организация, запрещенная в России