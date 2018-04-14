Постпред Сирии заявил, что при авиаударе пострадали три человека

ООН, 14 апр — РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что в результате ночных ударов коалиции во главе с США по сирийским объектам три человека пострадали, был нанесен материальный ущерб.

"Три мирных жителя получили ранения", — заявил Джаафари, выступая в ходе заседания Совбеза ООН, отметив, что большинство ракет были перехвачены, но при этом ударами был нанесен материальный ущерб.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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