В НАТО призвали Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гумдоступ в Сирию

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.

"Мы призываем сирийский режим, а также его сторонников — Россию и Иран, дать возможность быстрого, устойчивого и беспрепятственного гуманитарного доступа", — сказал он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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