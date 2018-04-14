Все члены НАТО подержали удар США и союзников по Сирии, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Все члены НАТО поддержали военную акцию Британии, США и Франции в отношении Сирии, заявил в субботу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Все члены НАТО выразили полную поддержку действиям прошлой ночи", — сказал он на пресс-конференции по итогам совещания Североатлантического совета, на котором Британия, США и Франция проинформировали союзников о ситуации в Сирии после авиаударов.