Сирия сама вынудила США и союзников ударить по ней, заявила Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

ООН, 14 апр — РИА Новости. Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.

По ее словам, удар по Сирии — это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. "Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам — ред.) спасибо", — заключила Хейли.