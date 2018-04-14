Сирия сама вынудила США и союзников ударить по ней, заявила Хейли

ООН, 14 апр — РИА Новости. Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
"Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.
По ее словам, удар по Сирии — это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. "Цивилизованные страны должны сказать им (США и союзникам — ред.) спасибо", — заключила Хейли.
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