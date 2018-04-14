Переговоры Германии, Франции, Британии и США по Сирии пройдут 15 апреля

БЕРЛИН, 14 апр — РИА Новости. Переговоры между Германией, Францией, Великобританией и США пройдут в Лондоне 15 апреля, страны планируют договориться о дальнейших действиях по Сирии, заявил в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Завтра в Лондоне состоятся переговоры между Францией, Великобританией, США и нами, в ходе которых мы согласуем дальнейшие действия", — сказал Маас, выступая перед журналистами в центре Берлина.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.