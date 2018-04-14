Макрон отказался предоставить Путину доказательства "химатаки" в Думе

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости. Запад ничем не обосновывает удары по Сирии, кроме как информацией, взятой из СМИ и соцсетей, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кроме упоминания СМИ и соцсетей и вот этого видео, достаточно смешного для специалистов, ничего более не приводится", — сказал Лавров, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).

"При этом президент (Франции Эммануэль) Макрон, публично заявивший о неопровержимых фактах, подтверждающих применение химического оружия в Думе режимом, как они называют Асада, разговаривал позавчера с президентом Путиным. В ходе разговора наш президент сослался на публичные утверждения французского лидера о наличии таких фактов и попросил поделиться ими… Ответ был такой же — секрет. Мы не можем предоставить эти данные, тем более это не наш секрет", — добавил Лавров.