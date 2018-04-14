Косачев назвал поддержку Анкарой удара по Сирии ошибочной

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ошибкой поддержку Анкарой удара по Сирии.

Анкара выразила удовлетворение ракетными ударами, нанесенными США, Великобританией и Францией по Сирии в качестве ответа на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, говорится в заявлении МИД Турции.

"Поддержка Турцией ракетной атаки, безусловно, – ошибка Анкары. Хотя и понятно, что у нее есть свои претензии к Дамаску. Однако это не повод для поощрения агрессии. Реальный путь мирного урегулирования, в котором Турция также участвует, – это трехсторонний астанинский формат в поддержку женевских переговоров", — написал он в Facebook.

По словам Косачева, ракетные атаки западной коалиции бьют не по мнимым химическим арсеналам, а по сирийскому урегулированию, в котором "Запад, похоже, объективно не заинтересован".

Сенатор также сравнил повод для удара с эпизодом начала Второй мировой войны, так называемым Гляйвицким инцидентом. "Дурные примеры из истории выбрал себе "цивилизованный мир", который действует все менее цивилизованными средствами", — подчеркнул он.

Косачев заявил, что атака на Сирию сейчас — это атака в поддержку терроризма, а уроки 11 сентября "ничему не научили Америку и ее союзников". "Сегодня вы поддерживаете очередных "умеренных" в борьбе против законных властей – завтра они придут к вам и убьют ваших сограждан. И это будет вовсе не Асад", — добавил он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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