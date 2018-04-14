США хотят сорвать расследование о якобы химатаке в Думе, считает эксперт

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удар США и их союзников по Сирии нацелен на срыв объективного расследования о якобы химической атаке в Думе и на нанесение максимального ущерба сирийской военной инфраструктуре, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Целями первой фазы ракетных ударов США и союзников под предлогом реакции на якобы использование Асадом химического оружия в Думе – нанесение максимального ущерба сирийской армии, а также срыв независимого международного расследования того, что действительно произошло в городе Дума", — сказал Коротченко.

Он пояснил, что запуск фейка о химической атаке на жителей сирийского города Дума является продуманной провокацией и частью заранее спланированной операции по применению силы против президента Сирии Башара Асада.

"Нельзя исключать, что вслед за первым ударом последует вторая фаза ракетных ударов, возможно, еще более массированных", — отметил эксперт.

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