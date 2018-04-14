Эксперты: авиаудары США по Сирии были бессмысленной демонстрацией силы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр — РИА Новости. Члены Совета по внешней и оборонной политике в эфире программы "Вести в субботу" на канале "Россия 1" назвали авиаудары США по Сирии бессмысленной демонстрацией силы, которая не приведёт к серьёзной эскалации.

"Он (Трамп – ред.) обещал продемонстрировать силу, он её продемонстрировал. Мы видим, что удар оказался бессмысленным. Потому что мы знаем, что в Сирии нет химического оружия. Удар был по местам хранения и производства химического оружия — значит, просто в никуда. В целом мне представляется, что эта ситуация, она не должна привести к какой-то серьёзной эскалации, чего многие опасались", — сказал депутат Госдумы РФ политолог Вячеслав Никонов.

"Судя по тем признакам, которые существуют, это символический удар. Явно согласованный, чтобы не нанести ущерба ни российским силам, ни даже, по-моему, сирийским. Это просто отъявленное хулиганство, которое признано показать, что наши так называемые партнёры — не "бумажные тигры", но этим они ещё раз доказывают, что они именно такие. Хотя дело опасное", — отметил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

В Совете также считают, что время для нанесения авиаударов по Сирии был выбрано не случайно.

"Эта операция по времени привязана к двум очень важным поворотам развития нынешнего сирийского сюжета. Это вчерашние неопровержимые доказательства того, что плёнка "Белых касок" была постановочной. И это сегодняшняя миссия ОСХО, которая начинает свою работу в Думе, в Восточной Гуте и которая, возможно, эту работу не начнёт со ссылками на то, что в боевых условиях никакие расследования проводить невозможно. Абсолютно точно России в эту ситуации нужно действовать последовательно, спокойно, без эмоций, но твердо и добиваться главной для нас цели — возврата всего этого сюжета в рамки международного права под эгидой Совбеза ООН", — сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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