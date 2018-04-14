МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.
Президент напомнил, что российские эксперты, побывавшие на месте "химатаки", не нашли следов использования хлора или других веществ.
"Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — добавляется в заявлении.
В субботу утром вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли совместный удар по Сирии. Всего с моря и воздуха было запущено 103 ракеты, включая "Томагавки". Сирийской армии удалось перехватить 71 из них. При этом местная армия располагала только системами ПВО времен СССР: С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".
В результате нападения пострадали три мирных жителя. Среди военных ни жертв, ни раненых нет.
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