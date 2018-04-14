Путин: эксперты и местные жители не подтвердили сведения о химатаке в Сирии

Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Группа западных стран цинично пренебрегла отправкой специалистов ОЗХО в Сирию и предприняла военную акцию, не дождавшись итогов расследования, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

По словам российского лидера, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу Шайрат, коалиция в качестве предлога использовала инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска.

Президент напомнил, что российские эксперты, побывавшие на месте "химатаки", не нашли следов использования хлора или других веществ.

"Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — добавляется в заявлении.

В субботу утром вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли совместный удар по Сирии. Всего с моря и воздуха было запущено 103 ракеты, включая "Томагавки". Сирийской армии удалось перехватить 71 из них. При этом местная армия располагала только системами ПВО времен СССР: С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса".

В результате нападения пострадали три мирных жителя. Среди военных ни жертв, ни раненых нет.

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