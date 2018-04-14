Франция рассекретила доклад о "применении" властями Сирии химоружия в Думе

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Министерство обороны Франции утром в субботу разместило на своем сайте рассекреченный доклад разведки, посвященный якобы применению химического оружия властями Сирии.

"Элементы, собранные Францией и ее союзниками, представляют собой комплект доказательств, достаточных для того, чтобы обвинить сирийский режим в атаке 7 апреля", — говорится в докладе.

Отмечается, что "французские службы проанализировали свидетельства очевидцев, фото и видео, появившиеся на специальных сайтах, в СМИ и в социальных сетях в часы и дни после атаки", также были проанализированы "свидетельства, полученные спецслужбами".

"Изучение выставленных в сеть видео и фотографий, на которых запечатлены жертвы, позволило заключить, что большая часть из них… не являются сфабрикованными. Спонтанный характер распространения фотографий во всех соцсетях подтверждает, что речи о фото- или видеомонтаже не идет", — говорится в документе.

В докладе написано, что "французские эксперты проанализировали симптомы, которые были зафиксированы на фотографиях и видеозаписях". "Все эти симптомы характеризуют атаку с применением химоружия, в частности, удушающих веществ и фосфорорганических соединений или цианистоводородной кислоты", — отмечают авторы документа.

Всего доклад насчитывает восемь страниц, одна из них полностью занята фотографиями жертв химатаки, а на другой размещена карта боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.