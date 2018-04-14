В Госдуме рассказали, что могло бы предотвратить удары США по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Если бы специалисты ОЗХО побывали в сирийской Думе и подтвердили данные российских специалистов об отсутствии химатаки в Сирии, то это перечеркнуло бы все намерения и действия США, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

"Потому что если бы эти специалисты побывали в Думе и подтвердили данные, которые озвучили наши специалисты, об отсутствии следов химической атаки там, то это, конечно, перечеркнуло все намерения и действия США по разведению этой провокации", — сказал Чепа РИА Новости.

Он добавил, что решение Трампа по точечным ударам в Сирии глубоко ошибочное и может привести к очень тяжёлым последствиям.

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