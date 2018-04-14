ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Администрация США не предоставила достаточных деталей о военных планах в Сирии, военные удары не должны стать заменой реальной стратегии, заявил сенатор Боб Менедес, который является заместителем председателя сенатского комитета по международным делам.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Режим Асада и тех, кто его поддерживает, должны привлечь к ответственности за использование химического оружия. Сегодняшнее объявление об ударах по Сирии в сотрудничестве с британскими и французскими военными подчеркивает важность партнерства и союзничества в достижении разделяемых целей", — заявил сенатор.

В то же время, он отметил, что "военные удары не являются заменой для реальной стратегии".

"В то время, как мы все еще узнаем о деталях этих ударов, администрация не предоставила достаточных деталей о ее военных планах. Я ожидаю, что администрация Трампа незамедлительно проинформирует конгресс об этих ударах, их планах в Сирии, включая противодействие российской и иранской поддержке этого режима, и будущее использование военной силы", — подчеркнул Менедес.

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