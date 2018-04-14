В США раскритиковали администрацию Трампа за отсутствие стратегии по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Американский сенатор Боб Кейси раскритиковал администрацию Трампа за отсутствие стратегии разрешения ситуации в Сирии и призвал искать дипломатическое решение.

"Несмотря на 15 месяцев работы администрация не предприняла шагов, чтобы выработать комплексную стратегию по Сирии… Конфликт в Сирии не имеет чисто военного решения… Нужен дипломатический план, чтобы положить конец кризису", — написал он в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.

До этого Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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