Демократы опасаются втягивания США в "большую войну" в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер поддерживает удары по Сирии, но призывает к осторожности, чтобы не втянуть страну в "большую войну".
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.
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