Демократы опасаются втягивания США в "большую войну" в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер поддерживает удары по Сирии, но призывает к осторожности, чтобы не втянуть страну в "большую войну".

"Точно определенные, ограниченные действия, чтобы наказать и, надеюсь, удержать (президента Сирии Башара) Асада от этого снова, уместны, но администрация (США) должна быть осторожна, чтобы не втянуть нас в большую и более вовлеченную войну в Сирии", — написал Шумер на своей странице в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.

До этого Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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