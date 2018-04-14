ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Удары по территории Сирии, нанесенные западными странами, укрепят партнерство Дамаска и Москвы, уверен РИА Новости посол Сирии в Китая Имад Мустафа.

"Эти удары послужат лишь для укрепления и углубления партнерства Сирии с Россией", — считает дипломат.

Он добавил, что Россия заняла активную позицию, чтобы доказать лживость "инсценированной химической атаки в Думе".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить. Ранее сообщалось, что сирийские ПВО могли сбить до 20 ракет атакующей стороны.

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