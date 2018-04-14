В Пентагоне пообещали не привести к "утечке химоружия" в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удар по Сирии наносился с таким расчетом, чтобы химикаты с предполагаемых мест производства химоружия не утекли, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Планирование (операции) и применение оружия были выстроены таким образом, чтобы никакие химикаты не покинули эти объекты, и жертв среди мирного населения не было", — заявил журналистам Данфорд.

Ранее он сообщил, что удару подверглись исследовательский центр и склады, на которых, по данным США, хранились отравляющие вещества.

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