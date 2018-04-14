МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Атака Запада по Сирии — попытка создать сложности для миссии ОЗХО, или вообще сорвать ее, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Это с высокой степенью вероятности попытка создать сложности для миссии ОЗХО, как раз сегодня начинающей свою работу в Гуте, или вообще сорвать ее", — отметил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

Есть данные о пострадавших в результате ракетных ударов.

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