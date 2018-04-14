В американском сенате рассказали, чем грозит втягивание США в войну в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Втягивание США в гражданскую войну в Сирии грозит конфликтом великих держав, заявил американский сенатор Том Удалл.

"Это не реалити-шоу по телевизору. Жесткие разговоры без долгосрочной стратегии опасны для сирийского народа, американских солдат и наших союзников. США не могут позволить себе втягиваться все глубже в гражданскую войну в Сирии. Если они это сделают, то рискуют конфликтом великих держав", — заявил Удалл в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

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