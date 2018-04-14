Мэттис не исключил повторение ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
"Это однократный выстрел", — сказал Мэттис, описывая совместную операцию США, Великобритании и Франции.
"Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие", — добавил он.
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