Мэттис не исключил повторение ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

"Это однократный выстрел", — сказал Мэттис, описывая совместную операцию США, Великобритании и Франции.

"Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>