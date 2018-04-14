Удар по Сирии не останется без последствий, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже", — говорится в заявлении посла, распространенном посольством РФ.

Глава дипмиссии также отметил, что "выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы".

"Морального права обвинять другие страны у США – обладателя крупнейшего арсенала химоружия – нет", — отметил Антонов.

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