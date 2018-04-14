Американский сенатор заявил, что Трамп загнал себя в угол

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сам себя загнал в угол, и действия против Сирии не заменят ему стратегии по достижению мира в этой стране, считает сенатор от Род-Айленда Джек Рид.

"Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в угол. Отдельные карательные действия — не замена подробной стратегии, направленной, на окончание конфликта в Сирии, а именно это принесет облегчение сирийскому народу", — говорится в заявлении Рида.

По его словам, юридическое обоснование удара вызывает "значительные и сложные вопросы".

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.

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