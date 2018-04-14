Сын Хрущева оценил ситуацию в Сирии

РИГА, 14 апр – РИА Новости. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает, что сложившуюся ситуацию в Сирии не следует сравнивать с Карибским кризисом 1962 года.
По его словам, сегодня США пытаются наказать Россию, но это может повредить им самим.
"Сейчас американцы, обладая огромными ресурсами, вполне могут Россию наказать. Однако я не считаю, что это в интересах Америки. Россия — это связывающее звено между Западом и Востоком и рождающейся сверхдержавой Китаем. Россию выгодно иметь в союзниках. В силу примитивности своей дипломатии Америка этого не понимает. Сейчас американцы толкают Россию в сторону Китая", — сказал Хрущев.
Сын бывшего советского лидера считает, что США ударят по Сирии, но этот удар будет ограниченным.
"Я уверен, что американцы, конечно, ударят по базам Сирии, но дальше они не пойдут, так как боятся серьезной войны", — сказал Хрущев.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации якобы с применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и "ответный" ракетный удар возмездия США по Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>