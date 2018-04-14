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Война в Сирии
Война в Сирии

Сын Хрущева оценил ситуацию в Сирии

01:4614.04.2018
(обновлено: 02:08 14.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМирные жители выходят из Восточной Гуты. Архивное фотоМирные жители выходят из Восточной Гуты. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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РИГА, 14 апр – РИА Новости. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей считает, что сложившуюся ситуацию в Сирии не следует сравнивать с Карибским кризисом 1962 года.

Флаг сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте
"Сейчас не та ситуация, которая была во времена Карибского кризиса. В тот момент кризис происходил между двумя великими державами", — сказал Хрущев в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

По его словам, сегодня США пытаются наказать Россию, но это может повредить им самим.

"Сейчас американцы, обладая огромными ресурсами, вполне могут Россию наказать. Однако я не считаю, что это в интересах Америки. Россия — это связывающее звено между Западом и Востоком и рождающейся сверхдержавой Китаем. Россию выгодно иметь в союзниках. В силу примитивности своей дипломатии Америка этого не понимает. Сейчас американцы толкают Россию в сторону Китая", — сказал Хрущев.

Сын бывшего советского лидера считает, что США ударят по Сирии, но этот удар будет ограниченным.

"Я уверен, что американцы, конечно, ударят по базам Сирии, но дальше они не пойдут, так как боятся серьезной войны", — сказал Хрущев.

Американский военный на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
В Госдепе заявили, что Британия непричастна к инциденту в городе Дума
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации якобы с применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и "ответный" ракетный удар возмездия США по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Carev
Ну надо же. Большой специалист. Поклявшийся в верности своей новой родине США, получая там в свое время гражданство.
02:02
14.04.2018
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