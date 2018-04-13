Разведка США не согласна, что Великобритания причастна к химатаке в Думе

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Разведка США не согласна, что Великобритания причастна к предполагаемой химатаке в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

На просьбу прокомментировать заявления Москвы о том, что Лондон мог быть причастен к данному инциденту, Сандерс ответила: "Наша разведка определенно говорит нам другое".

"Мы вновь уверены, что Сирия ответственна за это нападение с использованием химоружия. Мы также считаем Россию ответственной за то, что она не смогла остановить нападение с использованием химоружия", — сказала Сандерс.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" 7 апреля в сирийском городе Дума целиком является постановочным и представляет собой провокацию. По его словам, в этом принимала участие Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и ответный ракетный удар США по Сирии.

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