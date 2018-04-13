Разведка США не согласна, что Великобритания причастна к химатаке в Думе

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Разведка США не согласна, что Великобритания причастна к предполагаемой химатаке в сирийской Думе, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
На просьбу прокомментировать заявления Москвы о том, что Лондон мог быть причастен к данному инциденту, Сандерс ответила: "Наша разведка определенно говорит нам другое".
"Мы вновь уверены, что Сирия ответственна за это нападение с использованием химоружия. Мы также считаем Россию ответственной за то, что она не смогла остановить нападение с использованием химоружия", — сказала Сандерс.
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