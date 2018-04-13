В МИД Британии считают, что Россия перекладывает вину за химатаку в Гуте

Дым возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра* в Восточной Гуте в пригороде Дамаска. 15 марта 2018

Дым возникший в результате ударов сирийской армии по позициям Джебхат ан-Нусра* в Восточной Гуте в пригороде Дамаска. 15 марта 2018

ЛОНДОН, 13 апр – РИА Новости, Мария Табак. Представитель МИД Великобритании заявил РИА Новости, что "дикие" обвинения Минобороны РФ о якобы участии Лондона в организации провокации с химатакой в Восточной Гуте являются "отчаянной попыткой" России возложить вину на кого угодно, кроме своего "клиента", режима президента Сирии Башара Асада.

"Россия с февраля 2017 года шесть раз воспользовалась своим правом вето в СБ ООН, чтобы защитить режим Асада от расследования применения им химического оружия. Эти обвинения из Москвы — лишь очередные из целого ряда диких обвинений от России, которая также говорила, что химатаки не было вовсе", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

"Это просто демонстрирует их (России – ред.) отчаянное желание повесить вину на кого угодно, кроме их клиента: режима Асада. Химатака в Думе в прошлую субботу была шокирующим и варварским деянием, унесшим жизни до 75 человек, включая маленьких детей", — отметил он.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" 7 апреля в сирийском городе Дума целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и "ответный" ракетный удар возмездия США по Сирии.

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