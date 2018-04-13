Минобороны может доказать, что в Думе была провокация с химоружием

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

Сирийские военные во время продвижения в направлении города Думы в Сирии. 7 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны РФ обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в сирийской Думе была осуществлена спланированная провокация с химическим оружием, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что в адрес легитимного руководства Сирии со стороны США и западных стран продолжаются "огульные и голословные обвинения" в якобы применении химоружия против мирного населения в Восточной Гуте.

Однако, как подчеркнул Конашенков, по прошествии почти недели со стороны США и отдельных европейских стран до сих пор не представлено ни одного доказательства.

"Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна — спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии", — заключил он.

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