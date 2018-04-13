Путин и Макрон обсудили взаимодействие по оказанию помощи ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конкретные возможности взаимодействия двух стран по оказанию содействия миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее работе в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворение в связи с направлением по приглашению сирийского правительства экспертов ОЗХО. Обсуждены конкретные возможности взаимодействия России и Франции по оказанию содействия миссии ОЗХО в ее работе", — говорится в сообщении.

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