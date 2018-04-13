Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Алексей Пушков сравнил споры по Сирии в Белом доме с дебатами в администрации Джона Кеннеди во время кризиса вокруг Кубы в 1962 году.

"Споры в администрации Трампа: Мэтис и Данфорл опасаются эскалации в случае массированного ракетного удара по Сирии, тогда как "всадник Армагеддона" Болтон настаивает на самых решительных действиях. Трамп пока не определился. Напоминает дебаты в Белом доме в дни Карибского кризиса", — написал сенатор в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны, министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что Вашингтон все еще оценивает доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой, при этом она была организована при участии спецслужб "одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

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