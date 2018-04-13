Макрон сожалеет, что Россия наложила вето на проект резолюции США по Сирии

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление в связи с тем, что РФ в СБ ООН наложила вето на проект резолюцию США по расследованию применения химоружия в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент республики выразил сожаление по поводу нового российского вето в Совете Безопасности, которое препятствовало единому и решительному ответу для создания международного механизма по установлению ответственности, предотвращению безнаказанности и предупреждению рецидива сирийского режима", — говорится в сообщении.

Во вторник СБ ООН провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект резолюции заблокировала Россия. Внесенный РФ документ не был принят, так как не получил в Совете Безопасности ООН необходимых девяти голосов в поддержку. После этого РФ выставила на голосование еще один проект резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, который также не набрал необходимых девяти голосов. Постоянный член СБ ООН Китай поддержал оба российских проекта.

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