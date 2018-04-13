Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии

АНКАРА, 13 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Шаги, которые могли бы привести к установлению мира в Сирии, обсуждались в ходе телефонных разговоров президента Турции Тайипа Эрдогана с его российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил турецкий лидер в пятницу.

Эрдоган переговорил по телефону с Трампом в среду, а с Путиным в четверг. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора Путина и Эрдогана была выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума.

"Больше всего (в переговорах с Путиным и Трампом) мы коснулись Сирии, того, что мы можем сделать, чтобы как можно быстрее достичь там мира. События в Восточной Гуте, Думе разрывают душу. В части использования химоружия, и наша позиция, и позиция международного сообщества ясна. Все заявления направлены на жесткое осуждение использования химоружия", — сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что ожидает от США и РФ чувствительности к использованию не только химического, но и обычного оружия.

"Сейчас заметно потепление в тоне заявлений. Нужно разрядить атмосферу", — сказал Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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