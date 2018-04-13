Большинство немцев опасаются эскалации конфликта в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большая часть немцев опасается, что возможный военный ответ Запада на предполагаемую химатаку в городе Дума может только обострить положение дел в Сирии, свидетельствует данные опроса Politbarometer, проведенного исследовательской группой "Выборы" (Wahlen) для телеканала ZDF.

По данным опроса, 58% считают, что агрессивное военное вмешательство США и союзников в целом скорее приведет к обострению ситуации в Сирии. Лишь 7% опрошенных заявили, что оно может внести положительный вклад в решение конфликта, 28% высказали мнение, что оно мало что изменит, остальные не определились.

Что касается участия Германии в военной операции в Сирии, лишь 18% высказались в его пользу, 78% опрошенных выступили против.

Опрос проводился с 10 по 12 апреля, в нем приняли участие около тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.