МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Великобритании нужно настаивать на "независимом расследовании под руководством ООН" предполагаемой химатаки в Сирии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.
Кабинет министров Великобритании по итогам двухчасового совещания в четверг постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ни о каких конкретных решениях в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера не говорится.
В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.
Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
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