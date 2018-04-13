МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Великобритании нужно настаивать на "независимом расследовании под руководством ООН" предполагаемой химатаки в Сирии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление политика.

По мнению Корбина, военное вмешательство Великобритании "создает риски для эскалации уже разрушительного конфликта" и обвинил британское правительство в "ожидании инструкций от (президента США — ред.) Дональда Трампа".

Кабинет министров Великобритании по итогам двухчасового совещания в четверг постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ни о каких конкретных решениях в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера не говорится.

В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии.

В целом решения кабмина достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Решение относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".

Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.

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