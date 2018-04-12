Экс-глава "Моссада" призвал не вступать в открытую конфронтацию с Россией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Экс-глава службы внешней разведки "Моссад" Эфраим Галеви призвал Израиль не вступать в открытую конфронтацию с Россией из-за ситуации в Сирии, хотя и не исключил такую возможность.

"В треугольнике Иран-Россия-Израиль возможны любые ситуации, с подобными мы еще не сталкивались… Это будет борьба, в которой нам нужно будет противостоять мировой державе, которая укрепилась на нашем севере и которая является решающей силой на северной границе", — заявил Галеви в интервью Десятому израильскому телеканалу.

По словам экс-главы израильской разведслужбы, Россия еще долго будет оставаться в Сирии. "Россия пришла в Сирию, чтобы укрепиться в ней и остаться там надолго. Она строит там базы, и у нее есть силы оставаться там десятки лет. Я думаю, что Россия не обрадуется поражению Ирана, который является ее партнером в регионе", — отметил Галеви.

Он подчеркнул, что Израилю необходимо воздержаться от открытой конфронтации с Россией, а в случае столкновения выйти из него победителем. "Мы должны будем попытаться не вступить в открытую конфронтацию с ней, однако если… мы будем вынуждены это сделать, мы должны суметь выйти из этой конфронтации с победой", — заключил Галеви.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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