ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Сирийская сеть по правам человека" требует передать для идентификации и проведения анализа ДНК тела граждан, представленных в видеоролике, которые якобы погибли в результате химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

"Мы требуем идентифицировать граждан (тела которых показали в видеоролике) и сделать анализ ДНК",- сообщил РИА Новости глава организации Ахмад Казем.

По мнению правозащитника, видеоролик, на основании которого США угрожает ударом по Сирии, – полная фальсификация. И погибшие, которых показали в видеоролике, могут быть из числа похищенных боевиками граждан, добавил он.

"Делать такие предположения заставляет, в том числе, тот факт, что говорили о семи тысячах пленных (в руках боевиков), а передано было (властям) несколько сотен",- отметил правозащитник.

Казем также не исключает, что часть пленных из числа врачей и офицеров армии были переправлены из Восточной Гуты нелегально в Деръа на юг Сирии.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума. К работе в Думе эксперты приступят 14 апреля.

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