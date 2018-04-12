ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. "Сирийская сеть по правам человека" требует передать для идентификации и проведения анализа ДНК тела граждан, представленных в видеоролике, которые якобы погибли в результате химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.
"Мы требуем идентифицировать граждан (тела которых показали в видеоролике) и сделать анализ ДНК",- сообщил РИА Новости глава организации Ахмад Казем.
"Делать такие предположения заставляет, в том числе, тот факт, что говорили о семи тысячах пленных (в руках боевиков), а передано было (властям) несколько сотен",- отметил правозащитник.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума. К работе в Думе эксперты приступят 14 апреля.
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