В Африне создали временный местный совет

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости. Временный местный совет, в состав которого вошли представители местного населения, создан в сирийском Африне, сообщает в четверг агентство Anadolu.
Глава совета призвал беженцев, покинувших Африн, вернуться в свои дома.
"Если вернутся все жители Африна, мы сможем провести более демократические выборы. Город будут контролировать его жители, а не приезжие", — сказал Хайдар, слова которого приводит агентство.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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