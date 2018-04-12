В Африне создали временный местный совет

АНКАРА, 12 апр — РИА Новости. Временный местный совет, в состав которого вошли представители местного населения, создан в сирийском Африне, сообщает в четверг агентство Anadolu.

В состав совета, в который могли войти только жители Африна, избраны 20 человек: 11 курдов, восемь арабов и один туркмен. Главой совета избран этнический курд Зухеир Хайдар. В состав исполкома совета вошли восемь человек, уточняется в сообщении.

Глава совета призвал беженцев, покинувших Африн, вернуться в свои дома.

"Если вернутся все жители Африна, мы сможем провести более демократические выборы. Город будут контролировать его жители, а не приезжие", — сказал Хайдар, слова которого приводит агентство.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.