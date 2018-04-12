ЕК отследит ситуацию вокруг Сирии, заявил официальный представитель

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Еврокомиссия отслеживает ситуацию вокруг Сирии и поддерживает множественные контакты для ее обсуждения, заявил в четверг на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Да", — ответил он на вопрос журналиста, проводил ли глава ЕК Жан-Клод Юнкер в последние сутки международные контакты для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии.

При этом представитель ЕК отказался отвечать на уточняющий вопрос, связывался ли Юнкер с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу, добавив, что если будет о чем сообщить журналистам, то это будет сделано.

По словам представителя европейской внешнеполитической службы, выступавшей на брифинге, контакты также проводит глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, в том числе с Францией.

На вопросы журналистов, какую позицию ЕС занимает в отношении возможной военной акции против Сирии, она отметила, что сложно комментировать события, которые еще не произошли, и напомнила о ранее заявленной позиции ЕС, в которой содержалось осуждение применения химоружия и призыв к международному сообществу отреагировать на очередной инцидент в Сирии.

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