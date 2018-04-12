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Война в Сирии
Война в Сирии

Применение Сирией химоружия не имело смысла, заявил российский дипломат

09:1712.04.2018
(обновлено: 09:32 12.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМирные жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной ГутеМирные жители в освобожденном населенном пункте Кафр-Батна в восточной Гуте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Применение химического оружия сирийскими властями в Восточной Гуте не имело смысла, "атака" была провокацией со стороны террористов, заявил в четверг советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп считает Дамаск и Москву ответственными за химическую атаку в Сирии
"Единственное свидетельство (того, что в Думе было использовано химоружие), это фотографии. Сегодня в современном мире информация и информационное поле — это площадка, на которой продолжается война", — сказал дипломат в эфире радиостанции France Info.

Он отметил, что с точки зрения российской стороны "использование властями Башара Асада химоружия не имеет никакого смысла".

"Сирийская армия контролирует 90% Восточной Гуты, использование химоружия не имеет никакого смысла, никакой логики. Мы думаем, что это была провокация, организованная повстанческими, террористическими группировками в Восточной Гуте", — добавил Студенников.

Дипломат подчеркнул, что организаторы этой "атаки" "хотели привлечь внимание международного сообщества и заграничных спонсоров".

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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"Надеемся, что все будут проявлять ответственность", — сказал дипломат, отвечая на ремарку ведущего о том, что "многие думают, что мы находимся на пороге Третьей мировой войны".

Студенников добавил, что "в любом случае Россия не делает ничего такого, что могло бы ухудшить ситуацию".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Геннадий Solo
организаторы этой "атаки" действовали под прямым руководством спонсоров терроризма "США" и об этом все знают. И все смотрят на это и соглашаются. А некоторые радуются. Но мир устроен так, что нельзя быть холодным в раскаленной печи, все сгорят и тот кто за огонь и тот кто против.
09:26
12.04.2018
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Artur
Ну о том, что химатака в текущей ситуации для Асада никакого смысла не имеет это понятно.
Примени бы он химоружие - прекрасно знает, что это не скрыть, знает какая реакция будет в мире, плюс понимает что подставил бы главного союзника - Россию, которая подписалась под отсутствием у Асада химоружия. Да и так тероористы уходили из Думы.
Так что даже глупому очевидно, что атака химоружием Асада была бы бессмысленна.
Поражает другое. Запад так топорно работает. Неужели они все думают, что в мире одни дураки и никто ничего не понимает? Тем более после пробирок со стиральным порошком в ООН перед вторжением в Ирак.
09:48
12.04.2018
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