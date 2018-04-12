Применение Сирией химоружия не имело смысла, заявил российский дипломат

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Применение химического оружия сирийскими властями в Восточной Гуте не имело смысла, "атака" была провокацией со стороны террористов, заявил в четверг советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников.

"Единственное свидетельство (того, что в Думе было использовано химоружие), это фотографии. Сегодня в современном мире информация и информационное поле — это площадка, на которой продолжается война", — сказал дипломат в эфире радиостанции France Info.

Он отметил, что с точки зрения российской стороны "использование властями Башара Асада химоружия не имеет никакого смысла".

"Сирийская армия контролирует 90% Восточной Гуты, использование химоружия не имеет никакого смысла, никакой логики. Мы думаем, что это была провокация, организованная повстанческими, террористическими группировками в Восточной Гуте", — добавил Студенников.

Дипломат подчеркнул, что организаторы этой "атаки" "хотели привлечь внимание международного сообщества и заграничных спонсоров".

"Надеемся, что все будут проявлять ответственность", — сказал дипломат, отвечая на ремарку ведущего о том, что "многие думают, что мы находимся на пороге Третьей мировой войны".

Студенников добавил, что "в любом случае Россия не делает ничего такого, что могло бы ухудшить ситуацию".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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