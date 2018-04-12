За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. 24 марта 2018

Колонна автобусов с боевиками и членами их семей покидает Восточную Гуту в напривлении города Идлиб. 24 марта 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки по гумкоридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в Восточной Гуте, сообщает Минобороны РФ.

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" было выведено 1521 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 40 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

В Минобороны напоминают, что на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>