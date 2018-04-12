За сутки из Восточной Гуты вывели более 1,5 тысячи боевиков

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки по гумкоридору через пункт пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в Восточной Гуте, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
В Минобороны напоминают, что на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.
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