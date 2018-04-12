Мексиканский эксперт: твиты Трампа об ударах по Сирии угрожают всему миру

МЕХИКО, 12 апр – РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Сирии несут угрозу всему миру, считает профессор кафедры экономики Национального автономного университета Мексики Америко Сальдивар.

Трамп прокомментировал в среду в Twitter сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные".

"Это ужасно, это как плеснуть бензин в огонь. Угроза для всего мира", – сказал Сальдивар РИА Новости.

По мнению эксперта, эти намерения могут быть попыткой США отвлечь от внутренних проблем и столкнуться с Россией в борьбе за свою гегемонию в мире.

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Местные врачи, в свою очередь, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Так, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями". По его словам, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами". © РИА Новости / Михаил Алаеддин Перейти в фотобанк Дамаск заявил, что оставляет за собой право защищать страну любым способом Это подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в районе. Врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили данные о пострадавших с признаками химического отравления. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение. "Сирийская Арабская Республика вновь подчеркивает, что не обладает никаким химическим оружие, включая хлорин. Мы вновь осуждаем использование химического оружия в любой время, в любом месте и при любых обстоятельствах", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.

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