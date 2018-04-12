Экс-советник госдепа: США и Россия смогут избежать столкновений в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Военные США и России в Сирии смогут избежать прямых столкновений, хотя преследуют там разные цели, считает бывший советник госдепартамента Фредерик Хоф.

"Как бывший военный могу сказать, что каждый раз, когда события начинают развиваться как "бах-бах!" – есть риск. Я не знаю ни одной военной операции, которая бы на 100% шла по плану. Я думаю, что и США, и Россия сделают все, чтобы избежать прямой конфронтации", — заявил Хоф РИА Новости.

Он отметил, что США и Россия преследуют в Сирии разные цели, но в целом между сторонами "сохраняется уровень профессионального сотрудничества".

"Это (сотрудничество) будет подвергнуто испытанию, но по моим ощущениям, это испытание будет пройдено", — добавил эксперт.

Ранее в среду Хоф, выступая в Атлантическом совете, не исключил, что США могут нанести ракетный удар по Сирии уже в ближайшие часы.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявлял, что в течение двух дней примет решение об ответных действиях на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, ответственность за которую Вашингтон уже возложил на официальный Дамаск. В настоящее время США проводят консультации со своими союзниками, прежде всего Великобританией и Францией и, по данным СМИ, военная операция против Сирии пока отложена, но не отменена.

Кроме того, обстановку накалили заявления Трампа в Twitter в ответ на сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные".

С 2015 года между российскими и американскими военными в Сирии действуют так называемые каналы по предотвращению конфликтов, в Пентагоне заявляли, что эти каналы связи действуют эффективно.

Хоф – кадровый военный, ветеран войны во Вьетнаме, служил на различных должностях в министерстве обороны США, в том числе на Ближнем Востоке, специализируется на Ливане, Сирии и Израиле. В 2009 году начал работать в госдепартаменте США, в 2012 году был назначен на должность специального советника госдепартамента по переходному периоду в Сирии.

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