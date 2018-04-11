ВОЗ не смогла объяснить, как ее лекарства в Сирии попали к террористам

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла объяснить, как поставляемые ею в Сирию лекарства попали в руки террористов, сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Он напомнил, что в 2015 году представители ВОЗ в ходе гумоперации в Алеппо заявляли о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах города.

"Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ. Несмотря на многочисленные обращения России, руководство этой организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу", — сказал Познихир.

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