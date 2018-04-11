Генштаб ВС России гарантировал экспертам ОЗХО безопасность в Восточной Гуте

Фото распространеное Белыми касками с изображением последствий авиаударов сирийских правительственных сил в городе Дума в Восточной Гуте. 7 апреля 2018

Фото распространеное Белыми касками с изображением последствий авиаударов сирийских правительственных сил в городе Дума в Восточной Гуте. 7 апреля 2018

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Россия подтверждает готовность обеспечить безопасность специалистов ОЗХО в Думе, где якобы произошла химическая атака, сообщил на брифинге в среду первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

В конце этой недели две экспертные миссии Организации по запрещению химического оружия должны выехать для расследования в город Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска), заявил накануне постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности", — сказал Познихир.

Небензя допускал, что "эксперты под каким-то предлогом не попадут в Думу в результате противодействия тех, кто продолжает спекулировать на химической теме для очернения Сирии и России".

По его мнению, в этом случае "это станет еще одним свидетельством того, что всей этой насквозь лживой историей кроются грязные геополитические игры".

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